Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «РБ Лейпциг». Помощник Тедеско Андреас Хинкель и тренер вратарей Макс Урвански в случае назначения войдут в штаб в новом клубе.
На среду, 8 декабря, намечены заключительные переговоры между клубом и тренером. В случае успешного исхода Тедеско может приступить к работе уже в матче против мёнхенгладбахской «Боруссии», который пройдет 11 декабря.
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Ранее немецкий клуб уволил тренера Джесси Марша. После 14 туров чемпионата Германии «Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.
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Источник: Sky Sports.
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