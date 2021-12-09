Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавил «РБ Лейпциг», подписав соглашение до июня 2023 года. Он дебютирует во главе «быков» 11 декабря в матче 15-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. В России отношение к немецко-итальянскому 36-летнему специалисту было, мягко говоря, неоднозначным. Подборка мнений – вашему вниманию.

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин

Ad

В декабре 2020 года Бородин сказал в сторону тренера «Спартака» пару фраз во время матча 18-го тура РПЛ (игра завершилась победой «Сочи» – 1:0), быстро разлетевшихся по сети, за которые ему пришлось позднее оправдываться. Также он упомянул прозвища Доменико.

Чемпионат Германии Тедеско близок к назначению в «Лейпциг». Он не работает с лета ВЧЕРА В 12:10

Доменико Тедеско, «Спартак» Фото: Getty Images

«Я сказал две фразы. Это наша земля и наш Колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом. Разбирайтесь с ним», – заявил тогда Бородин, а после, в перерыве матча, пошел мириться. – Я просто шел в раздевалку, а Тедеско двинулся ко мне и начал высказывать претензии по-русски. Я приобнял его даже, сказал: «Это просто эмоции». А он отвечает: «Ты – расист, и я скажу об этом на пресс-конференции». Я отвечаю: «Можешь сказать все, что угодно, если думаешь, что я расист». Но потом выяснилось, что я ксенофоб, как объяснили органы, разбиравшие ситуацию. Хотя тут ситуация не совсем понятная.

Я слышал от людей, которые пересекались с Тедеско, что у него есть два прозвища: «Плакса» и «Хамелеон». И такие ярлыки на него вешал не я, а люди, которые с ним знакомы. Они знают, о чем говорят. Опять же, его поведение – на его совести».

Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев

В марте 2021 года легенда красно-синих рассказал об инциденте после матча «Спартака» с ЦСКА (3:2) в четвертьфинале Кубка России. После игры главный тренер армейцев Виктор Гончаренко отказался от рукопожатия с Тедеско.

«Не понимаю поведения Тедеско. Зачем бежать на рывке, потом прыгать на Ганчаренко? Надо же как-то соизмерять эмоции. Пройди ты спокойно, пешком. Что это за поведение? Залез на чужую сторону, начал лезть на тренера. Я не понимаю этого. Многие эмоциональные тренеры спокойно подходят, ориентируясь на настроение друг друга. А Тедеско бегает и скачет, как кузнечик. Принимаю поведение Ганчаренко. Он же показывает ему, что не надо бежать. Что ты бежишь-то? Остановись, пойди отбей своим. Надо его предупредить, чтобы он в раздевалки соперников не забегал в будущем. Может, он просто что-то не понимает», – был несколько обескуражен Гусев.

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой

Александр Мостовой Фото: Getty Images

В конце августа 2021 года Мостовой поделился мнением о возможном возвращении бывшего главного тренера красно-белых Доменико Тедеско в «Спартак».

«В Европе никому не нужен, а здесь все карты в руки. У нас всем рады. Уже никто не знает, пойдет ли на пользу возможное возвращение. Настолько все запутано. Что у нас только в футболе не происходит… уже ничему не удивляешься. Будь что будет. Второе место с Тедеско? Вторые места и с другими тренерами были. С Каррерой было первое место впервые за 16 лет. Ясно, что в памяти остаются последние», – заявил Мостовой.

Актер Михаил Боярский

Самый известный болельщик «Зенита» накануне назначения Тедеско в «РБ Лейпциг» отпустил едкие комментарий в адрес немца.

«Тедеско никак не проявил себя в РПЛ. Ничего выдающегося в его тренерских навыках я не увидел. Если Тедеско возглавит «РБ Лейпциг», то Семак может тренировать «Баварию». Вообще спокойно, потому что на футбольном поле Тедеско регулярно был бит Семаком», – скептически заметил Боярский.

Глава «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб может исчезнуть. Почему?

КАК ЗАКОНЧИТ «РБ» СЕЗОН ПРИ ТЕДЕСКО? Зона ЛЧ Зона ЛЧ + победа в ЛЕ Зона еврокубков Середина таблицы Борьба за выживание Провал, Тедеско уволят до конца сезона

Чемпионат России «Спартак» попытается вернуть Тедеско (Чемпионат) 27/08/2021 В 15:16