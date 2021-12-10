Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, рассказал о будущем норвежского футболиста.
«Он сделает следующий шаг. «Бавария», «Реал», «Барса», «Сити» – это большие клубы, в которые он может перейти. Мы все знали, в том числе и «Боруссия», что это время придет.
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Когда? Может быть, этим летом, может быть, следующим. Но есть большая вероятность, что он уйдет этим летом», – приводит слова Мино Райолы журналист Sport1 Патрик Бергер в твиттере.
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Мино Райола не назвал «МЮ» в числе претендентов на Эрлинга Холанна, хотя новому тренеру «дьяволов» Ральфу Рангнику обещали солидный бонус, если он привезет норвежца на «Олд Траффорд».
Ранее сообщалось, какую зарплату форвард хочет в новом клубе – «Реалу» и «Сити» придется раскошелиться.
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