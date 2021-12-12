Мино Райола, агент нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна, объяснил слова о том, что норвежец близок к отъезду из Дортмунда уже ближайшим летом.
В интервью немецкому каналу Sport 1 Райола даже назвал клубы, которые могут подписать футболиста. Позже голландец итальянского происхождения дал еще одно интервью, на этот раз испанскому медиа As, в котором прояснил недавнее заявление о будущем Холанна.
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«Четыре клуба, которые я упомянул, были названы лишь в качестве примера того, куда может перейти Холанн. Когда он покинет «Боруссию Дортмунд», то перейдет в один из 15 лучших клубов Европы.
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Райола заявил, что Холанн уйдет из «Боруссии» летом. И назвал 4 клуба
«Сейчас Эрлинг сосредоточен только на футболе и на том, чтобы провести хороший сезон с «Боруссией» – ровно как и год назад. Никаких переговоров ни с одним клубом мы не ведем.
Также хочу уточнить: если я говорю, что Холанн собирается покинуть «Боруссию» этим летом, это не означает, что точно так и произойдет. Это может случиться и годом позже», – заявил Райола.
Какие клубы назвал Райола в числе претендентов на Холанна? В список агента входят четыре топа.
«МЮ» так хочет подписать Эрлинга, что пообещал новому тренеру Ральфу Рангнику солидный бонус, если он привезет норвежца на «Олд Траффорд».
Ранее сообщалось, какую зарплату норвежский форвард хочет в новом клубе – «Реалу» и «Сити» придется раскошелиться.
Источник: As
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