Мино Райола, агент нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна, объяснил слова о том, что норвежец близок к отъезду из Дортмунда уже ближайшим летом.

В интервью немецкому каналу Sport 1 Райола даже назвал клубы, которые могут подписать футболиста. Позже голландец итальянского происхождения дал еще одно интервью, на этот раз испанскому медиа As, в котором прояснил недавнее заявление о будущем Холанна.

Ad

«Четыре клуба, которые я упомянул, были названы лишь в качестве примера того, куда может перейти Холанн. Когда он покинет «Боруссию Дортмунд», то перейдет в один из 15 лучших клубов Европы.

Чемпионат Германии Райола заявил, что Холанн уйдет из «Боруссии» летом. И назвал 4 клуба ВЧЕРА В 11:51

«Сейчас Эрлинг сосредоточен только на футболе и на том, чтобы провести хороший сезон с «Боруссией» – ровно как и год назад. Никаких переговоров ни с одним клубом мы не ведем.

Также хочу уточнить: если я говорю, что Холанн собирается покинуть «Боруссию» этим летом, это не означает, что точно так и произойдет. Это может случиться и годом позже», – заявил Райола.

Какие клубы назвал Райола в числе претендентов на Холанна? В список агента входят четыре топа

Ранее сообщалось, какую зарплату норвежский форвард хочет в новом клубе – «Реалу» и «Сити» придется раскошелиться

Источник: As

Все виды спорта Доходы топ-атлетов Норвегии: Холанн в 8 раз богаче Клебо 08/12/2021 В 20:11