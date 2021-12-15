10-е место, Аксель Витсель

«Боруссия Дортмунд», 9 млн евро

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Аксель Витсель Фото: Getty Images

Лига чемпионов УЕФА От Папена до Комана. Почему в «Баварии» ставят на французов? 17/03/2021 В 06:54

Бельгийскому полузащитнику уже исполнились внушительные 32 года, но он по-прежнему топчик, каким многие его запомнили во времена выступлений за «Зенит». Естественно, после завершения контракта с «Боруссией», если немецкий клуб не предложит продление, у Акселя не будет проблем с поиском нового клуба. Уже сейчас его заманивает к себе «Ювентус», а к лету число желающих точно увеличится.

9-е место, Марсель Хальстенберг

«Лейпциг», 10 млн евро

Защитник еще летом 2020-го отказался продлить контракт с «Лейпцигом», и свою позицию он теперь вряд ли изменит: «РБ» вылетел из Лиги чемпионов, а в чемпионате барахтается посередине таблицы и может не попасть в еврокубки на будущий год. Естественно, Хальстенберг отправится на поиски более интересного варианта, и поход может привести его в «Боруссию» из Дортмунда – именно «шмели» хотели подписать футболиста год назад и были близки к этому.

8-е место, Дэн-Аксель Загаду

«Боруссия Дортмунд», 14 млн евро

Дэн-Аксель Загаду, «Боруссия Дортмунд» Фото: Getty Images

Загаду не показывает уровень, достойный одного из лучших клубов Германии. Летом футболист наверняка отправится на выход, потому что уже сейчас соцсети кишат новостями о новичках «Боруссии» в линию обороны. В эту зону рассматриваются Хальстенберг, Никлас Штарк из «Герты» и Нико Шлоттербек из «Фрайбурга».

7-е место, Джон Энтони Брукс

«Вольфсбург», 14 млн евро

О 28-летнем защитнике сборной США не так много информации – он будто тень или призрак в медиапространстве, но не на футбольном поле. В этом сезоне Брукс отыграл 18 матчей, в том числе четыре – в Лиге чемпионов. Вряд ли «Вольфсбург» захочет расстаться с одним из ключевых футболистов, еще и бесплатно.

6-е место, Корентен Толиссо

«Бавария», 15 млн евро

Корентен Толиссо, «Бавария» Фото: Getty Images

Толиссо, которого сложно назвать игроком основы в «Баварии», стремится покинуть клуб как можно скорее, но летом у него не будет выбора. Француз останется без контракта, но продлится это недолго – агенты чемпиона мира уже предложили его услуги «Тоттенхэму» и «Интеру», написал в ноябре Kicker.

5-е место, Флориан Гриллич

«Хоффенхайм», 16 млн евро

На австрийского полузащитника есть приличный спрос: в феврале 2020-го за ним наблюдали «Арсенал» и «Интер», но никто из них не захотел активировать опцию выкупа в 20-25 млн евро. Теперь же заполучить Гриллича будет намного проще, поэтому существует вариант, при котором он покинет «Хоффенхайм» еще до истечения контракта. По данным Николо Скиры, забрать 26-летнего игрока в ближайшие месяцы может «Рома».

4-е место, Андрей Крамарич

«Хоффенхайм», 23 млн евро

Андрей Крамарич, «Хоффенхайм» Фото: Getty Images

Хорватский нападающий, который поспособствовал попаданию сборной России в стыки чемпионата мира-2022, с большой долей вероятности летом сменит клуб. Несмотря на то, что Крамаричу уже стукнуло 30 лет, он все равно представляет интерес для больших клубов. Например, в одной только Италии за него сразятся «Ювентус», «Интер» и «Милан», передавал летом Bild.

3-е место, Маттиас Гинтер

«Боруссия Мёнхенгладбах», 27 млн евро

Защитник сборной Германии – нежеланный гость в Гладбахе. Иначе клуб продлил бы с ним контракт намного раньше. А в итоге Маттиас уйдет бесплатно летом. Инсайдер Николо Скира в начале декабря написал, что быстрее всех подсуетился «Интер» – «нерадзурри» предложили 27-летнему футболисту контракт на четыре года.

2-е место, Денис Закария

«Боруссия Мёнхенгладбах», 27 млн евро

Денис Закария, «Боруссия Мёнхенгладбах» Фото: Getty Images

Швейцарец выступает в Германии уже в течение четырех лет с момента перехода из «Янг Бойз». Тогда немцы заплатили за него 12 млн евро, а теперь защитник стоит все 27. «Боруссия» могла бы неплохо заработать на одном из лидеров обороны, но в итоге останется ни с чем, как и в случае с Гинтором. Фабрицио Романо написал, что Денис точно покинет «Гладбах» бесплатно летом и перейдет в один из топ-клубов: его хотят «Бавария», «Ливерпуль», «Барселона» и «Ювентус».

1-е место, Никлас Зюле

«Бавария», 35 млн евро

26-летний защитник провел в этом сезоне почти 1500 минут на поле во всех турнирах и по сути является основным игроком, но этот факт не стал поводом для боссов «Баварии» продлить контракт. Клуб не знает, как ему поступить: поговаривают, что мюнхенцы собираются заменить Никласа Антонио Рюдигером из «Челси», но не готовы платить немцу свыше 12 млн евро. Если договориться с новичком и выиграть борьбу за него у «Реала», «ПСЖ» и других соперников не получится, «Бавария», вероятно, продлит контракт с Зюле.

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