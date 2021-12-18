Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовский побил еще один рекорд великого немца Герда Мюллера – по голам в Бундеслиге за календарый год.
17 декабря «Бавария» победила «Вольфсбург» в чемпионате Германии со счетом 4:0, 33-летний Левандовский забил на 87-й минуте. Это его 43-й гол в 2021 году – у Мюллера в 1972-м было 42.
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В мае поляк побил еще один рекорд Мюллера – по голам в Бундеслиге за сезон.
Роберт не получил «Золотой мяч» в 2021-м, но его агент уверен, что время придет.
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