Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовский побил еще один рекорд великого немца Герда Мюллера – по голам в Бундеслиге за календарый год.

17 декабря «Бавария» победила «Вольфсбург» в чемпионате Германии со счетом 4:0, 33-летний Левандовский забил на 87-й минуте. Это его 43-й гол в 2021 году – у Мюллера в 1972-м было 42.

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