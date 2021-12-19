Противостояние Месси-Роналду постепенно подходит к закату – ногомячисты прямо сейчас устраивают «Последний танец» в «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» соответственно. Но пресса уже нашла им замену в лице Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна. О первом мы уже поговорили подробнее, настал черед норвежского голеадора.

Говоря о результативности, многие в первую очередь вспоминают Криштиану Роналду, который покорил почти все рекорды Лиги чемпионов и мадридского «Реала». А после него внимание на себя забирает именно Холанн, который так усердно тащит «Боруссию» в зону ЛЧ, что у него скоро будут проблемы со спиной.

Ad

Эрлинг Холанн, «Боруссия» Фото: Getty Images

Чемпионат Испании Хави отреагировал на слухи о покупке Холанна 15/12/2021 В 06:56

Норвежец поражал лигочемпионской результативностью, будучи игроком скромного «Зальцбурга». Отправившись вскоре в топ-чемпионат, Эрлинг не скис: в дебютном матче вышел на замену и оформил хет-трик «Фрайбургу», а за полсезона набил 13 мячей в чемпионате. За два года Холанн ни разу не сбавил к себе требования: в 74-х матчах забил 76 мячей за «Боруссию», а за весь календарный 2021 год сотворил 30 мячей – это клубный рекорд, который ранее принадлежал Пьеру-Эмерику Обамеянгу и Лотару Эммериху.

При этом нападающий пропустил из-за травм больше месяца и не смог помочь «Боруссии» и сборной Норвегии в решающих матчах. В итоге без главной звезды дортмундцы вылетели в Лигу Европы, а норвежцы в последнем туре не попали даже в стыки чемпионата мира.

Эрлинг Холанн, сборная Норвегии Фото: Getty Images

Форвард одержим голами – вряд ли он успеет стать лучшим бомбардиром в истории «Боруссии» и Бундеслиги (по понятным причинам), но Холанн точно заберет у Криша титул короля ЛЧ. Янгстер забил 23 мяча в 19 играх турнира (1,2 мяча за игру), тогда как Роналду вкатил столько же только за первых 62 матча, играя в мощном «МЮ» сэра Алекса и в «Реале».

Со мной в постели лежат пять мячей, полученных за хет-трики, и я сплю вместе с ними. Они мои подружки.

Еще один плюс Холанна – медийность. Она проявляется не только в активности в инстаграме, твиттере и других соцсетях, но и в общественном поведении футболиста и харизме. Норвежца можно любить или ненавидеть, но вряд ли он оставит кого-нибудь равнодушным. Он не упустит возможности повздорить с футболистами «Баварии» или подразнить мультимиллионеров из «ПСЖ» после победной игры в ЛЧ-2019/20, которая добавила больше напряженности ответному поединку.

Эрлинг – глобальная и самодостаточная личность, которых не хватает современному футболу. При этом его уверенность в себе не перерастает в позерство: игрок не позволяет себе бойкоты дортмундским руководителям или склоки с тренерами. В этом плане он настоящий профессионал, в адрес которого почти невозможно найти упреки от бывших коллег.

Эрлинг Холанн и Роберт Левандовский Фото: Getty Images

Холанн уже готов принять статус футбольного идола от Роналду и Месси, а также вступить в смертельную схватку с Мбаппе за «Золотой мяч». Остался последний шаг – трансфер в топ-клуб. И Мино Райола определенно позаботится об этом.

Чемпионат Испании Лапорта обсудил трансфер Холанна на встрече с Райолой 14/12/2021 В 11:36