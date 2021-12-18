Во время матча 17-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Вольфсбургом» защитник мюнхенцев Бенжамен Павар попал в неловкую ситуацию.

На 84-й минуте встречи главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн хотел заменить Джамала Мусиала на Малика Тиллмана, но Павар в спешке покинул поле. Нагельсманн не сразу понял, в чем дело, поэтому оставил Мусиалу на поле, а Тиллман вышел вместо Павара, который вернулся на скамейку через пару минут. После матча тренер рассказал, что произошло.

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«Мы хотели провести замены, но в этот момент Бенжи сказал нам по-французски, что должен оказаться в туалете любой ценой. Потом он сказал, что может подождать еще несколько секунд, в течение которых сделал несколько хороших передач. Как только мяч перешел на другую половину поля, он воспользовался возможностью, чтобы удовлетворить потребности», – цитирует Нагельсмана L'Equipe.

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Источник: L'Equipe.

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