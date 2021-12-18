Во время матча 17-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Вольфсбургом» защитник мюнхенцев Бенжамен Павар попал в неловкую ситуацию.
На 84-й минуте встречи главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн хотел заменить Джамала Мусиала на Малика Тиллмана, но Павар в спешке покинул поле. Нагельсманн не сразу понял, в чем дело, поэтому оставил Мусиалу на поле, а Тиллман вышел вместо Павара, который вернулся на скамейку через пару минут. После матча тренер рассказал, что произошло.
Ad
«Мы хотели провести замены, но в этот момент Бенжи сказал нам по-французски, что должен оказаться в туалете любой ценой. Потом он сказал, что может подождать еще несколько секунд, в течение которых сделал несколько хороших передач. Как только мяч перешел на другую половину поля, он воспользовался возможностью, чтобы удовлетворить потребности», – цитирует Нагельсмана L'Equipe.
Евро-2020
«Был нокаутирован на 15 секунд». Павар – об ударе Госенса коленом
Оставшийся на поле Мусиала должен благодарить Павара: он успел отдать ассист, благодаря которому Роберт Левандовский побил рекорд Герда Мюллера по голам за год.
В мае поляк побил еще один рекорд Мюллера – по мячам в Бундеслиге за сезон.
Источник: L'Equipe.
Лига чемпионов УЕФА
От Папена до Комана. Почему в «Баварии» ставят на французов?
Чемпионат Германии
L'Équipe: «ПСЖ» хочет купить защитника «Баварии»
Related Matches
Бавария Мюнхен
4
0
Вольфсбург
Реклама
Ad
Реклама
Ad