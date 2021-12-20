В 2017 году авторы Eurosport.ru настолько устали от «Золотых мячей» Криштиану Роналду и Лео Месси, что от безысходности поспорили, кто из футболистов первым нарушит их перекличку. Дмитрий Панферов еще не знал, на что способен Килиан Мбаппе, поэтому написал текст про другую звезду «ПСЖ» Неймара – вполне, кстати, очевидного тогда наследника «Золотого мяча». Павел Городницкий выбрал Давида де Хеа – сейчас его текст кажется приветом из какой-то прошлой жизни.

Но никто, абсолютно никто в редакции и подумать не мог, что гегемонию уже в следующем году нарушит Лука Модрич – хорват на закате карьеры выстрелил и в «Реале», и в сборной на чемпионате мира. Правда, чудо случилось лишь на один год. Дальше слово вновь взял Месси – и вот спустя четыре года мы опять спорим, кто будет первым после него.

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ВЕРИТЕ, ЧТО «ЗМ»-22 УЙДЕТ ЛЕВАНДОВСКОМУ? Да Нет

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Четыре года назад никто из нас не выбрал и другого героя последних рейтингов Роберта Левандовского – исправляю эту несправедливость и голосую за него сейчас. «Золотых мячей» у Лионеля Месси больше не будет, потому что в следующем году польский страйкер возьмет давно заслуженный «Злотый».

Давайте сразу отбросим в сторону рассуждения на спортивную тематику – мы прекрасно убедились, что на признание влияет лишь медийность, популярность и гигантское облако золотой пыли, которое окружает легенду и охватывает самые дальние уголки мира, страны центральной Азии и Океании.

Лионель Месси, «Золотой мяч»-2015 Фото: Getty Images

Время беспощадно даже к Лионелю Месси, и его история величия постепенно превращается в миф, который все труднее поддерживать. Очевидно, что Лео получил последнюю награду не за хмурый сезон в «Барсе», неудачу в Лиге чемпионов или победу в сомнительном по уровню соперничества Кубке Америки. Он получил ее по инерции – за то, что некогда талантливейший футболист планеты напомнил о себе трансфером в «ПСЖ» и на месяц стал самой важной темой колонок в мировом футболе.

Теперь медийное преимущество на стороне Левандовского. Во-первых, уже все в курсе вселенской несправедливости – в лучший сезон Роберта премию отменили, а на следующий год – тоже очень сильный, пусть и не такой трофейный – ее отдали сами знаете кому. О каком-то символическом мяче шепчутся и организаторы, и намекает сам Месси – это явный посыл тем, кто будет голосовать в следующем году.

Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Getty Images

Во-вторых, Роберт – возрастной футболист в образе хорошего парня, а к таким легко проникнуться эмпатией в моменты несправедливости. У него идеальная семья, он заботится о здоровье и питании, прекрасно одевается, не вписывается в скандалы, следит за речью и вообще выглядит как человек с красной дорожки. Фотография в кровати с «Золотым мячом» побьет рекорд инстаграма по лайкам в 2022 году.

В-третьих, сам Левандовский еще долго будет поддерживать медийное эхо. Каждый дубль, каждая голевая серия, каждое лидерство в снайперской гонке и каждая победа «Баварии» в чем угодно будет обязательно трактоваться как новый аргумент в пользу «Мяча» – причем сильно громче, чем обычно. Настаиваю, что результативность, рекорды, титулы и так далее – это абсолютно не спортивные метрики, а именно галочки в красивом резюме, на которые смотрят в первую очередь, не разбираясь в деталях.

Роберт Левандовский с женой Анной Фото: Getty Images

Единственное, что стоит на пути Роберта – чемпионат мира в Катаре, который пройдет зимой и завершится как раз перед очередной церемонией. Есть вероятность, что турнир пройдет без Польши, а сократить шансы Левандовского на приз может сборная России, причем уже в марте. Турнир в декабре – это действительно угроза. «Золотой мяч» оперирует медийностью, поэтому на свежем слуху будут герои прошедшего ивента.

Хотя не стоит недооценивать сценарий, при котором Левандовский не выступит лучшим футболистом сезона, но все равно выиграет «Золотой мяч». Это нормально для премии «ЗМ» – ее дают за выслугу лет и громкие дела. Роберт ждал очень долго, но теперь подождут остальные.

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