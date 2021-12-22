Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский высказался о разнице аргентинского форварда «ПСЖ» Лионеля Месси и португальского игрока «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«С тех пор, как я стал играть профессионально, Месси и Роналду были выше всех остальных. Между ними всегда была дуэль. Дело в том, какой тип игроков вы предпочитаете. Я уважаю тяжелую работу Криштиану. Для Месси все выглядит легко. Думаю, Криштиану пришлось усерднее работать для своего успеха», – заявил Левандовский.

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