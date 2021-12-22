Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский считает, что у него есть шансы получить награду лучшему футболисту мира в будущем году. Однако многое решит результат выступления на чемпионате мира-2022, куда Польша все еще не отобралась.

«Все могут решить мелкие детали. Могу гарантировать, что буду продолжать выполнять свою работу и показывать лучшие результаты. Нужно быть реалистами – выиграть чемпионат мира с Польшей очень трудно. Я очень доволен своей карьерой. Но я все еще голоден – когда я выигрываю титул, то хочу выиграть еще один. Например, Лигу чемпионов. Я работаю над этим каждый день», – заявил Левандовский.

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