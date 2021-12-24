Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн, которым интересуются «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», привлек внимание еще одного гранда. «Манчестер Сити» и лично Пеп Гвардиола хотели бы переманить норвежца будущим летом, «горожане» готовы заплатить 75 млн евро – именно такая сумма компенсации станет доступна в контракте Эрлинга.

Также существует вариант, при котором Холанн останется в Дортмунде еще на сезон, о чем говорил ранее его агент Мино Райола. «Боруссия» готова предложить нападающему 16 млн евро в год, а еще одним стимулом подписать контракт станет партнерство с Puma. У норвежца в январе истекает контракт с Nike, и Puma, которая является экипировщиком «Боруссии», готова платить Холанну 8 млн евро в год и тем самым задержать его в Германии.

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На счету 21-летнего футболиста 19 голов и 5 ассистов в 16 матчах этого сезона. Transfermarkt оценивает его в 150 млн евро.

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Источник – Sportwitness.co, Bild

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