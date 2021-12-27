Итальянскому эксперту по трансферам Джанлуке ди Марцио задали вопрос, куда с большей вероятностью может перейти норвежец Эрлинг Холанн, вокруг предполагаемого трансфера которого в последнее время было много разговоров.

«Холанн не слишком любит Премьер-лигу, это не совсем его мечта. Сейчас это не идеальная лига для него. Он предпочитает Ла Лигу – ему очень нравится чемпионат. Я думаю, Ла Лига – идеальное решение для него сейчас. Или Бундеслига, где Эрлинг играет в настоящее время. Неизвестно, уйдет ли он летом, потому что дортмундская «Боруссия» считает, что еще один год в составе будет правильным шагом для его карьеры.

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Я не знаю, что об этом думает его агент Мино Райола. Мне кажется, что он будет настаивать на переходе, потому что после двух лет в Бундеслиге для Эрлинга важно найти новый вызов. «Реал» был бы хорошим вариантом. Даже если испанцы подпишут Мбаппе, они хотели бы иметь несколько нападающих в будущем.

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По сути, в Ла Лиге его могут заполучить только «Реал» и «Барселона», он не рассматривает «Атлетико Мадрид» или какой-либо другой клуб. Вероятно потому, что как и Мбаппе, Холанн хочет играть за «Реал». Он сказал своему агенту попробовать договориться с «Реалом». А если не получится, тогда с «Барселоной». Если и здесь не срастется, то «Челси» или «Манчестер Юнайтед», – заявил эксперт.

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Источник – wettfreunde.net.

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