Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн пока не определился с новым клубом.

Руководство «Дортмунда» определило норвежцу дедлайн, до которого ему надо обрисовать планы на будущее. Как сообщает Кристиан Фальк в твиттере, дортмундский клуб хочет, чтобы 21-летний футболист принял решение к концу февраля.

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Чемпионат Германии «Реал» – приоритет Холанна. «Барса», «Челси», «МЮ» – следом ВЧЕРА В 15:06

Несмотря на предпочтения Холанна, президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен помешать его трансферу в «Реал».

Чемпионат Испании Лапорта намерен помешать трансферу Холанна в «Реал» 26/12/2021 В 12:23