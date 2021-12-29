Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн пока не определился с новым клубом.
Руководство «Дортмунда» определило норвежцу дедлайн, до которого ему надо обрисовать планы на будущее. Как сообщает Кристиан Фальк в твиттере, дортмундский клуб хочет, чтобы 21-летний футболист принял решение к концу февраля.
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Немецкие медиа пишут, что «Реал» – приоритет Эрлинга Холанна. Следом идут «Барса», «Челси» и «МЮ».
Чемпионат Германии
«Реал» – приоритет Холанна. «Барса», «Челси», «МЮ» – следом
Несмотря на предпочтения Холанна, президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен помешать его трансферу в «Реал».
Чемпионат Испании
Лапорта намерен помешать трансферу Холанна в «Реал»
Трансферы
«Сити» продаст четырех игроков ради трансфера Холанна
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