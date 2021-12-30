Флагман Бундеслиги и визитная футбольная карточка Германии мюнхенская «Бавария» попала в скандал. Мюнхенцы обвиняются в нарушении закона о минимальной заработной плате. Обвинения против «Баварии» выдвинул юрист нескольких молодежных тренеров клуба Андреас Вальдшмидт, который подал в суд на суперклуб.

«Мюнхенцы нарушали не только закон о минимальной заработной плате, но также уклонялись от уплаты налогов, подделывали документы и мошенничали с социальным обеспечением. В «Баварии» пользовались тем, что каждый начинающий специалист хочет иметь в своем портфолио запись о работе в таком великом клубе. Их заставляли работать за 450 евро свыше установленной законом недельной нормы в 47 часов. Порой это было 100 и даже 120 часов.

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Если тренеры возмущались, то им говорили: «За пределами тренировочной базы стоит толпа твоих конкурентов, готовых пахать за меньшие деньги». На протяжении многих лет ФК «Бавария» занижала в рабочих ведомостях фактическое количество трудовых часов специалистов, особенно в выездных матчах», – негодует Вальдшмидт.

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Юрист утверждает, что о ситуации знали первые лица клуба – Оливер Кан, Хасан Салихамиджич и Карл-Хайнц Румменигге. Кан подтвердил готовность сотрудничать с властями по этому вопросу.

В 2014 году за манипуляции с налогообложением (очень порицаемое в Германии правонарушение) пострадал президент «Баварии» Ули Хенесс. Суд признал его виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы. Функционер был обвинен в сокрытии налогов на общую сумму в 27 миллионов евро.

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