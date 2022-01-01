«Барселона», несмотря на финансовые трудности, не остановится на дорогой покупке Феррана Торреса из «Манчестер Сити». Каталонцы продолжают работу над трансфером форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна.

На первые дни января у руководства «сине-гранатовых» уже намечена встреча с агентом норвежца Мино Райолой. Они также обсудят возможность перехода еще одного клиента Райолы – полузащитника «Аякса» и сборной Марокко Нуссера Мазрауи. У президента клуба Жоана Лапорты хорошие отношения со знаменитым агентом, из которых он рассчитывает извлечь пользу, пишет Mundo Deportivo.

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Шансы на сделку возрастут, если «Барсе» удастся удачно продать Сержиньо Деста, в чьем трансфере заинтересован «Челси».

Чемпионат Испании «Реал» намерен подписать сразу Мбаппе и Холанна летом ДЕНЬ НАЗАД

Источник: Mundo Deportivo

Чемпионат Германии «Боруссия» торопит Холанна с принятием решения о будущем 29/12/2021 В 09:59