Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн ответил на вопрос о том, где будет играть в следующем сезоне.

Футболист сборной Норвегии на время новогодних праздников уехал отдыхать в Испанию – на Марбелью. Несколько болельщиков узнали Холанна и задали ему вопрос о следующем клубе. «Я буду играть здесь, в Испании», – ответил фанатам форвард. Слова Эрлинга передает Sport Mediaset со ссылкой на As.

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Источник: Sport Mediaset

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