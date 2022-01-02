Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн ответил на вопрос о том, где будет играть в следующем сезоне.
Футболист сборной Норвегии на время новогодних праздников уехал отдыхать в Испанию – на Марбелью. Несколько болельщиков узнали Холанна и задали ему вопрос о следующем клубе. «Я буду играть здесь, в Испании», – ответил фанатам форвард. Слова Эрлинга передает Sport Mediaset со ссылкой на As.
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Один из главных претендентов на приглашение Холанна – «Реал». Ради норвежца Флорентино Перес продаст 4 футболистов «Мадрида».
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«Барса» проведет встречу с Райолой по Холанну
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен помешать трансферу Эрлинга Холанна в «Реал»: он уже назначил встречу с Мино Райолой, где собирается обсудить переезд форварда на «Камп Ноу».
В руководстве «Дортмунда» хотят ускорить процесс принятия решения: «Боруссия» хочет, чтобы Эрлинг определился с будущим до конца февраля.
Источник: Sport Mediaset
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