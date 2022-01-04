Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанн согласен перейти в «Барселону», если каталонцы сумеют найти на средства на его покупку – у Холанна отступные в 75 млн евро.

Главным претендентом на норвежского бомбардира считается мадридский «Реал», который мечтает летом объединить Холанна и Килиана Мбаппе в одной команде. Именно это и смущает Эрлинга – он хочет, чтобы победный проект большого клуба ассоциировался только с его именем. Агент норвежца Мино Райола – большой друг президента «Барселоны» Жоана Лапорты. Тот смог убедить Холанна, что футболист добьется большей славы, если будет играть против Килиана Мбаппе, а не в дуэте с ним.

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Лапорта уже получил от Райолы обещание, что Холанн переедет в Каталонию, если «Барса» отыщет средства на трансфер.

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Источник: Deportes Cuatro

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