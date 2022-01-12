«Бавария» испытывает трудности в переговорах о продлении контракта с нападающим Робертом Левандовским.

Действующее соглашение 33-летнего поляка истекает летом 2023 года, и руководство мюнхенцев предлагает переподписать его на год. Это соответствует политике клуба в отношении игроков старше 30 лет: «Бавария» старается продлевать соглашения с такими футболистами лишь на один год. В частности, продлить контракты на один сезон согласились вратарь Мануэль Нойер и нападающий Томас Мюллер. Соглашения этих игроков также истекают летом 2023 года.

Ad

Однако Левандовский хочет, чтобы клуб предложил ему долгосрочный контракт, сообщает Sport Bild. Поляк считает, что руководство должно учесть достижения игрока. Кроме того, Роберт не хочет идти на снижение зарплаты и намерен получать 24 миллиона евро в год. По мнению «Баварии», подписывать долгосрочный контракт с такой высокой зарплатой – неоправданно высокий риск, учитывая возраст Левандовского.

Чемпионат Испании «Реал» всегда борется за лучших». Кроос – об интересе к Мбаппе и Холанну ВЧЕРА В 08:19

На фоне этого «Бавария» усилила интерес к нападающему «Боруссии Дортмунд» Эрлингу Холанну. Как отмечает источник, руководство мюнхенского клуба уже связывалось с агентом норвежца Мино Райолой.

Также «Бавария» понимает, что подписание нового долгосрочного контракта с Левандовским станет непреодолимым препятствием для осуществления сделки по Холанну. Пока клуб не ведет предметных переговоров с поляком и его агентом Пини Захави. Ситуация остается неопределенной.

В руководстве «Дортмунда» хотят ускорить процесс принятия решения: «Боруссия» даже назначила срок , в который Холанн должен определиться с будущим.

Источник: Sport Bild

Чемпионат Германии Холанн хочет в «Барсу», чтобы не играть в одной команде с Мбаппе 04/01/2022 В 15:29