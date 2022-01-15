Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн рассказал, что скоро определится с будущим – футболист недоволен поведением руководства «Дортмунда».

«Боруссия» оказывает на меня давление, чтобы я принял решение на следующий сезон сейчас. Я просто хочу играть в футбол. Это, вероятно, означает, что мне скоро придется начать действовать. Я никогда не говорил об этом ранее, потому что уважаю клуб», – приводит слова Холанна журналист Ян Оге Фьёртофт в твиттере.

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