Спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель прокомментировал высказывание нападающего дотмундцев Эрлинга Холанна, который пожаловался на давление со стороны руководства клуба после матча 19-го тура Бундеслиги с «Фрайбургом».

«Меня немного удивили его комментарии. В ближайшие несколько дней я поговорю с Эрлингом о том, что сейчас у него на уме и почему после победы со счетом 5:1 он поднял эту тему и так резко высказался о давлении.

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Ультиматума нет, дедлайнов нет. Мы не заставляем его принимать решение в ближайшие несколько недель. Но поскольку он так важен для нас, в определенный момент должна наступить ясность. Как мне продолжать работу по планированию состава и искать замену Холанну, если мы не понимаем, хочет ли игрок по-прежнему оставаться в «Боруссии» или нет?

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Эрлинг должен понять, что в определенный момент мы должны начать дискуссию – тяжелый разговор неизбежен. Это не просто легитимно, это суперпрофессионально. Мы все еще надеемся найти способ удержать его летом», – сказал Кель на шоу Sport1 Doppelpass.

Резонансное высказывание Холанна о давлении со стороны руководства «Боруссии» можно прочитать здесь

В первые дни 2022-го Эрлинг уже проговорился, где будет играть в следующем сезоне – норвежец назвал конкретную страну

Источник: Fansided

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