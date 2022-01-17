Нападающий «Краснодара» Эрик Ботеим рассказал о рэп-группе Flow Kingz, куда входят он, форвард «Боруссии» Эрлинг Холанн и защитник «Йерва» Эрик Тобиас Сандберг.

«Flow Kingz появились в 2016 году, когда мы были в сборной Норвегии. У нас было немного свободного времени, и нам просто стало скучно. Мы решили, что мы – артисты, сколотили группу и начали, как бы это правильно назвать, читать рэп. Попытались написать песню, которая вышла неплохой. Качество оставляет желать лучшего, но мы были довольны.

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В норвежской прессе нас часто спрашивают, будет ли продолжение. Не знаю, может быть, в будущем мы выступим на самой большой арене Норвегии. Но сейчас у нас просто нет на это времени. Все мы профессиональные футболисты. Один из нас стал большой звездой. Так что когда у Эрлинга, Тобиаса и меня будет время, мы, может быть, и запишем новую песню, но сейчас мы взяли перерыв», – сказал Ботеим.

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