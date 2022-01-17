Голкипер «Байера» и сборной России Андрей Лунев получил серьезную травму во время тренировки и выбыл на два месяца.
Вратарь травмировал голеностоп во время занятия леверкузенской команды. МРТ показала, что нужна операция. В скором времени Лунев перенесет ее в Кёльне. Как сообщается в твиттере сборной России, ориентировочные сроки восстановления голкипера – от шести до 10 недель.
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За «Байер» Лунев успел провести лишь один матч – в Лиге Европы против «Ференцвароша». В сентябре вратарь рассказывал, что «Зенит» пытался арендовать его у «Байера». Почему Андрей не вернулся?
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Тренер вратарей Виталий Кафанов считает, что благодаря переходу в «Байер» Андрей Лунев ушел из зоны комфорта.
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