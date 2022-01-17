Голкипер «Байера» и сборной России Андрей Лунев получил серьезную травму во время тренировки и выбыл на два месяца.

Вратарь травмировал голеностоп во время занятия леверкузенской команды. МРТ показала, что нужна операция. В скором времени Лунев перенесет ее в Кёльне. Как сообщается в твиттере сборной России, ориентировочные сроки восстановления голкипера – от шести до 10 недель.

Ad

За «Байер» Лунев успел провести лишь один матч – в Лиге Европы против «Ференцвароша». В сентябре вратарь рассказывал, что «Зенит» пытался арендовать его у «Байера». Почему Андрей не вернулся

Футбол Хайкин – чемпион Норвегии, голы Миранчука и Жирова, дебют Лунева 13/12/2021 В 09:30

Чемпионат Германии Тренер «Байера» рассказал, когда Лунев дебютирует за клуб 06/12/2021 В 15:31