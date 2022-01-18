Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский отреагировал на странный выбор Лионеля Месси в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА. Форвард «ПСЖ» не включил поляка в топ-3: на первое место он поставил Неймара, на второе – Мбаппе, на третье – Бензема.

«Вопрос о выборе надо задавать Лионелю. Я не сделал ничего плохого, из-за чего он мог бы обижаться на меня, кроме, может, каких-либо спортивных вещей. Это был его выбор, я должен его уважать», – сказал Левандовский.

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Источник: Goal.

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