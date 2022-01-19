«Бавария» планирует продать Роберта Левандовского летом, если форвард откажется от нового контракта.
Как сообщает Sport Bild, в ближайшие несколько месяцев представители 33-летнего футболиста и руководство мюнхенского клуба планируют прийти к решению относительно будущего Левандовского.
Ad
До завершения текущего контракта Роберта с «Баварией» осталось 18 месяцев, и нападающий выразил желание выступать на самом высоком уровне еще четыре года. Однако предложенные мюнхенским клубом условия нового соглашения не устраивают Левандовского. Поэтому «Бавария» настроена заработать на продаже игрока, если до конца сезона он не согласится на продление контракта.
Чемпионат Германии
«Не сделал ему ничего плохого». Лева – о топ-3 Месси без него
«Бавария» уже придумала, кем заменить Левандовского – клуб включится в гонку за Холанна. С агентом норвежца Мино Райолой уже связались.
При этом Роберт – главный претендент на «Золотой мяч» в 2022 году. И дело не в спортивных достижениях.
Источник: Sport Bild
Чемпионат Англии
Месси и Криш игнорят друг друга. 3 игрока года от Лео, Рона и Левы
Футбол
Левандовский – футболист года по версии ФИФА
Реклама
Ad
Реклама
Ad