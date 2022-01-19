«Бавария» планирует продать Роберта Левандовского летом, если форвард откажется от нового контракта.

Как сообщает Sport Bild, в ближайшие несколько месяцев представители 33-летнего футболиста и руководство мюнхенского клуба планируют прийти к решению относительно будущего Левандовского.

Ad

До завершения текущего контракта Роберта с «Баварией» осталось 18 месяцев, и нападающий выразил желание выступать на самом высоком уровне еще четыре года. Однако предложенные мюнхенским клубом условия нового соглашения не устраивают Левандовского. Поэтому «Бавария» настроена заработать на продаже игрока, если до конца сезона он не согласится на продление контракта.

Чемпионат Германии «Не сделал ему ничего плохого». Лева – о топ-3 Месси без него ДЕНЬ НАЗАД

Источник: Sport Bild

Чемпионат Англии Месси и Криш игнорят друг друга. 3 игрока года от Лео, Рона и Левы ВЧЕРА В 13:28