23 января «Бавария» встречалась с «Гертой» в матче Бундеслиги и выиграла со счетом 4:1. Один из мячей за «Мюнхен» на счету Сержа Гнабри.
Внимание привлекло то, что Гнабри играл с выкрашенным в черный цвет ногтем. Оказывается, это отсылка к проекту Polished Man, который выступает против физического и сексуального насилия над детьми. Пожертвования в пользу этой организации перенаправляются в программы, занимающиеся помощью детям, пострадавшим от насилия.
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Один цветной ноготь из пяти символически отражает статистику, согласно которой каждый пятый ребенок подвергается сексуальному или физическому насилию до наступления 18 лет.
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