20 ноября 2021 года немецкий футбольный клуб «Вердер» отправил в отставку главного тренера Маркуса Анфанга и его помощника Флориана Юнге в связи с подозрениями в получении поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. 26 января стало известно, какое они понесут наказание, поскольку документы признаны недействительными.

Спортивный трибунал Немецкой футбольной ассоциации (DFB) дисквалифицировал обоих задним числом с 20 ноября 2021 года. Анфанг не может заниматься тренерской деятельностью в течение года и должен заплатить штраф в размере 20 000 евро, Юнге – десять месяцев, штраф составил 3 000 евро. С 1 июня текущего года запрет на тренерскую деятельность для Анфанга приостанавливается – до 30 июня 2023 года он будет находиться на испытательном сроке, Юнге с 10 июня текущего года также проходит испытательный срок до 30 июня следующего года.

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«Своими действиями Маркус Анфанг и Флориан Юнге в значительной степени нарушили свою функцию образца для подражания в качестве тренеров. Однако, учитывая сделанные ими признания, считаю возможным назначить испытательный срок, чтобы дать им возможность участвовать в сезоне 2022/2023», – заявил председатель спортивного суда Ханс Э. Лоренц.

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Источник: dfb.de.

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