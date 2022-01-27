Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн назвал тройку лучших футболистов мира в прошлом году.
«Это хороший вопрос, но я думаю, что следует поставить Левандовского на первое место. Бензема, как мне кажется, замечательно играет, но также великолепен и Месси. Поэтому Бензема и Месси разделят второе и третье места», – сказал Холанн.
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Норвежец уже проговорился, где будет играть в следующем сезоне. Похоже, в планы Холанна входит Испания.
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Эрлинг готов взять «Золотой мяч». В этом ему помогут мегарезультативность и харизма.
Источник: Sky Sports.
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