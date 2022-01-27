Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн назвал тройку лучших футболистов мира в прошлом году.

«Это хороший вопрос, но я думаю, что следует поставить Левандовского на первое место. Бензема, как мне кажется, замечательно играет, но также великолепен и Месси. Поэтому Бензема и Месси разделят второе и третье места», – сказал Холанн.

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Источник: Sky Sports.

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