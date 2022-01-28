Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн поделился мнением о том, кто победит в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

– Самый тяжелый соперник, против которого вам доводилось играть?

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– Я никогда не выигрывал у «Баварии», поэтому мой ответ – «Бавария».

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– Кто выиграет эту Лигу чемпионов?

– Думаю, либо «Манчестер Сити», либо «ПСЖ», либо «Реал», – сказал Холанн.

Источник: Sky Sports

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