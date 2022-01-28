Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн поделился мнением о том, кто победит в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
– Самый тяжелый соперник, против которого вам доводилось играть?
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– Я никогда не выигрывал у «Баварии», поэтому мой ответ – «Бавария».
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Холанн назвал топ-3 игроков года. На 1-м месте – не Месси
– Кто выиграет эту Лигу чемпионов?
– Думаю, либо «Манчестер Сити», либо «ПСЖ», либо «Реал», – сказал Холанн.
Ранее Холанн назвал топ-3 лучших футболистов 2021 года. В списке нет Мбаппе, а Месси не на первом месте.
Эрлинг готов взять «Золотой мяч». В этом ему помогут мегарезультативность и харизма.
Источник: Sky Sports
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