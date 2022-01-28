В 21 год Эрлинг Холанн находится в начале блестящей футбольной карьеры, но норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» уже знает, кем он хочет стать, когда повесит бутсы на гвоздь: фермером.

«Я думаю о небольшой ферме с несколькими коровами в Брюне, где я вырос», – поделился планами Холанн.

Ad

Чемпионат Германии Холанн назвал трех фаворитов ЛЧ. А как же «Бавария»? 12 ЧАСОВ НАЗАД

Форвард уже опубликовал в инстаграме фото, на котором сидит на тракторе. Подпись гласит: «Я на работе». По его словам, Эрлинг приезжает отдыхать на ферму: «Если возможно, я стараюсь расслабить голову. И я делаю это на ферме, например, вожу трактор, кормлю коров или что-то еще».

Источник: ESPN.

Чемпионат Германии Холанн назвал топ-3 игроков года. На 1-м месте – не Месси ВЧЕРА В 04:11