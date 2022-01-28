В 21 год Эрлинг Холанн находится в начале блестящей футбольной карьеры, но норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» уже знает, кем он хочет стать, когда повесит бутсы на гвоздь: фермером.
«Я думаю о небольшой ферме с несколькими коровами в Брюне, где я вырос», – поделился планами Холанн.
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Форвард уже опубликовал в инстаграме фото, на котором сидит на тракторе. Подпись гласит: «Я на работе». По его словам, Эрлинг приезжает отдыхать на ферму: «Если возможно, я стараюсь расслабить голову. И я делаю это на ферме, например, вожу трактор, кормлю коров или что-то еще».
Но ферма – это в будущем, а пока Холанн назвал фаворитов Лиги чемпионов
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Источник: ESPN.
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