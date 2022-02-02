Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о странном влиянии профессии на его повседневную жизнь. Иногда после матчей коуч произносит имена футболистов мюнхенского клуба во сне, что доставляет другим неудобства.

«Когда я сплю после матчей, то иногда выкрикиваю имена своих игроков. Об этом мне сказала жена. Иногда это будит ее ночью», – сказал Нагельсманн.

Ad

Чемпионат Германии Смерть отца и травмы сломали Нагельсманна. Его спас Тухель 11/11/2021 В 08:02

Источник: Bild.

Футбол Сарри, Куман и новый Моуринью. Самые дорогие тренеры мира 09/11/2021 В 12:28