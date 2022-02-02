Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о странном влиянии профессии на его повседневную жизнь. Иногда после матчей коуч произносит имена футболистов мюнхенского клуба во сне, что доставляет другим неудобства.
«Когда я сплю после матчей, то иногда выкрикиваю имена своих игроков. Об этом мне сказала жена. Иногда это будит ее ночью», – сказал Нагельсманн.
Ad
Смерть отца и травмы почти сломали Нагельсманна. Его спас Томас Тухель.
Чемпионат Германии
Смерть отца и травмы сломали Нагельсманна. Его спас Тухель
Юлиан вдохновляет не только немецких коучей, но и как минимум одного украинского. Этот тренер сотворил сенсацию в нынешнем розыгрыше ЛЧ.
Источник: Bild.
Футбол
Сарри, Куман и новый Моуринью. Самые дорогие тренеры мира
Чемпионат Германии
Киммих выделяет деньги на прививки. Но сам не вакцинирован
Реклама
Ad
Реклама
Ad