Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский поражение в голосовании за «Золотой мяч» и выигрыш приза The Best от ФИФА.

«В последнее время я думал об этих двух наградах: The Best и «Золотом мяче». И я пришел к выводу, что приз ФИФА имеет большее значение. В голосовании за «Золотой мяч» участвуют только журналисты – четких критериев нет.

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А в голосовании за награду ФИФА участвуют не только журналисты, но и профессионалы. Капитаны команд, тренеры – они могут реально и объективно оценивать наши выступления, потому что знают, во сколько нам обходится каждый матч, каждый рекорд, каждая травма.

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Возможно, с точки зрения престижа «Золотой мяч» находится выше, чем награда ФИФА. Но признание, которое я получил, выиграв приз The Best два раза подряд в голосовании тренеров и игроков, заставляет меня гордиться: потому что я знаю, как много работал на протяжении многих лет.

Но я должен подчеркнуть, что дистанцируюсь от наград. Дело не в том, что я не могу уснуть, постоянно думая о награде, которую не получил, и удивляюсь, почему я потерпел неудачу. Тем более, я понимаю, что футбольная политика тоже иногда играет роль. Результаты этих голосований никак не влияют на то, что для меня важнее всего, а именно – получать удовольствие от игры и помогать моим командам добиваться успеха», – сказал Левандовски в интервью Piłka Nożna.

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