Нападающий «Баварии» Томас Мюллер иронично ответил на вопрос об интересе мюнхенцев к Эрлингу Холанну из «Боруссии Дортмунд».
В интервью Sport Bild у немца спросили: «Вы бы хотели кормить Холанна своими передачами?»
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«Я предпочитаю кормить своих лошадей и кроликов», – ответил Мюллер журналисту немецкого медиа.
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Комментарий Томаса Мюллера намекает на то, что он по-прежнему котирует Роберта Левандовского выше Эрлинга Холанна. В отличие от боссов «Баварии», которые собираются продать поляка уже летом.
При этом сам норвежец респектует Левандовскому: Холанн назвал поляка лучшим футболистом мира 2021 года. В рейтинге Эрлинга Роберт опередил настоящих топов.
Источник: Marca
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