Обновлено 04/02/2022 в 09:43 GMT

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер иронично ответил на вопрос об интересе мюнхенцев к Эрлингу Холанну из «Боруссии Дортмунд».

В интервью Sport Bild у немца спросили: «Вы бы хотели кормить Холанна своими передачами?»

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«Я предпочитаю кормить своих лошадей и кроликов», – ответил Мюллер журналисту немецкого медиа.

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Комментарий Томаса Мюллера намекает на то, что он по-прежнему котирует Роберта Левандовского выше Эрлинга Холанна. В отличие от боссов «Баварии», которые собираются продать поляка уже летом

Источник: Marca

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