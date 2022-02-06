Защитник «Боруссии» Тома Мёнье сравнил одноклубника Эрлинга Холанна с Килианом Мбаппе из «Пари Сен-Жермен».

До перехода в «Дортмунд» летом 2020-го бельгиец на протяжении четырех сезонов выступал за «ПСЖ», поэтому успел поиграть с обоими нападающими.

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«Они принадлежат к разным стилям. При этом оба – универсальные спортсмены, а не просто футболисты, поэтому общие характеристики у них есть. Оба обладают невероятной скоростью, могут высоко прыгать, обладают хорошей выносливостью и отлично владеют обеими ногами. Но технически, думаю, Мбаппе сильнее. При этом физически Холанн остается прирожденным девятым номером. Он не тот парень, которого можно поставить на позицию семерки или одиннадцатого номера. Он – чистый бомбардир.

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Они оба очень хороши, но у Килиана есть кое-что еще. Он заставляет вас думать о бразильце Роналдо или Тьерри Анри – у него тот же инстинкт величайших игроков, который может сделать его легендой футбола. Эрлинг тоже станет очень, очень великим игроком. Разница, я считаю, в том, что ему всегда будет нужна команда для достижения успеха, тогда как Килиан в этом не нуждается. Мы убедились в этом в нынешнем сезоне: если убрать Килиана из «ПСЖ», они теряют свою силу. Килиан спасает «Париж», лишь он один имеет значение», – сказал Мёнье в интервью L’Équipe.

Источник: Get French Football News

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