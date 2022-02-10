Нападающего «Баварии» Томаса Мюллера обвинили в жестоком обращении с животными. Мюллер и его жена Лиза управляют конной фермой – игрока раскритиковала благотворительная организация PETA после того, как жеребец получил травму на репетиции сезона спаривания.

Выяснилось, что жеребец Д'Ави по кличке Дэйв получил травму при подготовке к сезону размножения – на ферме Мюллера Gut Wettlkam продают дозу замороженной лошадиной спермы за 200 евро.

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«Ужасно, что самозваные любители лошадей принуждают животных, находящихся на их попечении, к неестественным половым актам, чтобы получить от них максимальную прибыль. Травм, которые Д'Ави получил под наблюдением Лизы и Томаса Мюллер, можно было избежать, они были излишними», – возмутилась представитель PETA Яна Хогер.

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Источник: SPORT1.

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