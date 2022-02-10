Новый исполнительный директор Немецкой футбольной лиги Доната Хопфен предложила ввести этап плей-офф, ориентируясь на североамериканские спортивные лиги.

По ее мнению, такой вариант стоит обсудить, если плей-офф поможет увеличить уровень конкуренции. «DFL тщательно подготовится к открытой дискуссии по данному вопросу и в ближайшие месяцы проведет ее с клубами», – гласит заявление DFL.

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Представители «Баварии» и «Боруссии» Дортмунд выступили за то, чтобы обдумать предложение, «Байер», «Арминия», «Герта», «Унион Берлин» и несколько других клубов – категорически против.

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«Мне интересно думать о новых моделях, таких как плей-офф Бундеслиги. Формат с полуфиналами и финалами вызовет волнение у болельщиков. Так что имеет смысл пробежаться по этой идее», – сказал генеральный директор «Баварии» Оливер Кан.

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Источник: SPORT1.

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