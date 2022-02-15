Игрокам мюнхенской «Баварии» угрожают смертью. Речь идет о вратаре Мануэле Нойере, полузащитнике Серже Гнабри и форварде Роберте Левандовском. Примечательно, что сообщения изначально были доставлены в «Санкт-Паули», после чего клуб второй немецкой лиги перенаправил их в правоохранительные органы. Теперь полицейские в полной боевой готовности – они ищут отправителя, который может получить серьезное наказание.

В клубе отношение к этим угрозам очень серьезное, и теперь полиция ищет, от кого они могли бы исходить. Сообщения по содержанию напоминают те, что поступали спортивному директору «Баварии» Хасану Салихамиджичу от фанатов мюнхенцев в разгар конфликта с теперь уже бывшим главным тренером клуба Ханс-Дитером Фликом.

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