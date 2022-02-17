Расцвет, подъем и доминирование мюнхенской «Баварии» в Германии и Европе не в последнюю очередь связаны с именем Ули Хёнесса. Сначала он рвал соперников на поле (три «Серебряных салатницы», три Кубка чемпионов, более 100 голов за клуб), а после окончания карьеры проявил себя гениальным менеджером.

Ули пришлось уйти из футбола всего в 27 лет из-за хронической травмы колена. Его харизма и умение находить общий язык с людьми подкупили руководство «Баварии» – за месяц до 30-летия он был назначен генеральным директором мюнхенского клуба. Не всем в «Баварии» понравилось, что столь молодой специалист теперь рулит всеми процессами и использует современные подходы. Поэтому трагическая история, произошедшая 17 февраля 1982 года, связывается с подковерной борьбой в руководстве мюнхенского клуба.

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Ули Хенесс Фото: Eurosport

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В тот день Хёнесс и его друг Гельмут Зиммлер хотели посмотреть товарищеский матч между Германией и Португалией на стадионе в Нижней Саксонии. Они арендовали двухмоторный шестиместный самолет Seneca и отправились на игру в компании бывшего горнолыжника Вольфганга Юнгингера, который сел за штурвал. Также на игру планировал лететь президент «Баварии» Вилли Хоффманн, но в последний момент отказался.

Лайнер отправился из Мюнхена в Ганновер и Ули почти сразу уснул в хвостовой части самолета. В 19:45 Юнгингер впервые сообщил диспетчеру аэропорта Ганновер-Лангенхаген о проблемах с ужасной видимостью из-за тумана. Около 20:05 самолет исчез с радаров примерно в 12 километрах от запланированного места приземления.

Как выяснилось позже, самолет зацепился за верхушки деревьев, врезался в луг, проскользил около 100 метров и застрял в заборе пастбища. Кокпит вошел в землю едва ли не на половину, обломки разлетелись на сотни метров. Пассажиры погибли мгновенно, кроме Хёнесса. Он единственный не был пристегнут ремнем безопасности – при ударе его припечатало в хвостовой отсек и зажало креслом. Сильно помятый и исполосованный обломками футболист более часа выбирался из-под останков самолета, периодически теряя сознание.

Место крушения самолета с Ули Хёнессом Фото: Imago

В это время в аэропорту Ганновера сработала тревога. На поиски самолета были подняты полиция, службы технической помощи и пожарные команды из Лангенхагена, Ведемарка и Гарбсена. Однако они не знали, где искать лайнер и пассажиров.

Поиски могли затянуться до утра и неизвестно, остался бы Хенесс жив к тому моменту. Ули повезло, что неподалеку с местом крушения находилась сторожка лесничего Карл-Хайнца Деппе. «Я включил по телевизору матч Германия – Португалия. Посмотрел минут 15 и от скучного футбола едва не заснул. Поэтому сел в машину и отправился осматривать территорию», – рассказал мужчина.

Медленно продвигаясь по проселочной дороге, лесничий увидел как что-то выползло из кустов – сначала он подумал о волке или косуле, но потом распознал окровавленного человека. «Я замерзаю, помогите», – простонал Хёнесс. Деппе посадил его в автомобиль, чтобы отвезти в больницу, но по пути внедорожник застрял в грязи. Лесничий оставил футболиста в машине и побежал в соседнюю деревню, откуда по телефону сообщил об аварии и своих координатах.

Место крушения самолета с Ули Хёнессом Фото: Imago

На месте трагедии полиция и спасатели обнаружили изуродованные до неузнаваемости тела. Выжившего Ули доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи диагностировали у него переломы поперечного отростка поясничного отдела позвоночника, сотрясение мозга, левосторонний ушиб легкого с кровоизлиянием, переломы плеча и лодыжки. А еще выраженную амнезию. Хёнесс до сих ничего не помнит из подробностей аварии – ни сам полет, ни как он выбирался из самолета.

Очнувшись на следующий день, футболист увидел в своей палате друзей – игроков сборной Германии Пауля Брайтнера и Карл-Хайнца Румменигге. Они приехали в больницу прямо со стадиона в тренировочных костюмах. Первое, что спросил Хёнесс: «Как сыграли?»

Пауль Брайтнер, Ули Хенесс и тренер Паль Чернаи Фото: Imago

Следственная комиссия признала причиной аварии сильный туман, также мог сказаться недостаточный опыт пилота. У Хёнесса другое мнение – он убежден, что самолет могли вывести из строя люди, которые не были заинтересованы в развитии в мюнхенского клуба.

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