«Реал» достиг предварительной договоренности о переходе нападающего «Боруссии Дортмунд» Эрлинга Холанна.

Как стало известно Sport, представители «Мадрида» провели решающую встречу в Монако с Рафаэлой Пиментой, адвокатом Мино Райолы, а также отцом игрока Альфом-Инге Холанном. Отмечается, что предварительное соглашение между сторонами блокирует переговоры все переговоры с другими клубами, которые заинтересованны в подписании норвежца.

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При этом окончательное решение по трансферу будет принимать сам Холанн. Если футболист решит покинуть «Боруссию» уже летом, «Реал» будет обязан подписать его, не дожидаясь 2023 года.

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Следующий шаг «Реала» – договориться об условиях перехода с «Дортмундом». Отмечается, что клубы находятся в хороших отношениях. Руководство «Боруссии» уже знает об интересе мадридцев к игроку и хочет получить за него 75 миллионов евро. Чтобы сбить цену, «бланкос» предложат включить в сделку Луку Йовича.

Источник: Sport

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