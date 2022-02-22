Бывший футболист «Баварии» Хави Мартинес дал откровенное интервью ютьюб-блогеру Mostopapi – испанец рассказал, с кем ассоциирует себя в сексе.
«Я буду сравнивать себя с собой футболистом. Я игрок, который выкладывается по максимуму, полная мощность, вплоть до финального свистка. И неважно, идет дождь, снег, жара или кровь пошла. Физически я оценю себя на 10 из 10, техника – на 6,5 – 7 баллов. Завершение – 10, я много забиваю. Как Эрлинг Холанн», – заявил Мартинес.
Ad
Испанец также рассказал, чем его поразил бывший одноклубник Ренату Саншиш. «Саншиш – это безумие. Я не тот, кто всех разглядывает в раздевалке, но пенис Саншиша должен быть экспонатом где-нибудь», – сказал испанец.
Чемпионат Англии
Кейн прибил «Сити». Нужен ли он Пепу и какие есть варианты?
«Реал» и Эрлинг Холанн предварительно договорились о переходе. Мадридцы заключили соглашение с адвокатом Мино Райолы.
Холанн рассказал, что будет делать по окончании карьеры. Точно не давать пошлые интервью!
Источник: Marca.
Чемпионат Германии
«Реал» и Холанн предварительно договорились о переходе (Sport)
Чемпионат Англии
«МЮ» составил шорт-лист форвардов на лето. Главная цель – не Холанн
Реклама
Ad
Реклама
Ad