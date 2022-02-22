Бывший футболист «Баварии» Хави Мартинес дал откровенное интервью ютьюб-блогеру Mostopapi – испанец рассказал, с кем ассоциирует себя в сексе.

«Я буду сравнивать себя с собой футболистом. Я игрок, который выкладывается по максимуму, полная мощность, вплоть до финального свистка. И неважно, идет дождь, снег, жара или кровь пошла. Физически я оценю себя на 10 из 10, техника – на 6,5 – 7 баллов. Завершение – 10, я много забиваю. Как Эрлинг Холанн», – заявил Мартинес.

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Испанец также рассказал, чем его поразил бывший одноклубник Ренату Саншиш. «Саншиш – это безумие. Я не тот, кто всех разглядывает в раздевалке, но пенис Саншиша должен быть экспонатом где-нибудь», – сказал испанец.

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Источник: Marca.

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