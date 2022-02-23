Легендарный футболист «Баварии» Марио Баслер возглавил клуб «Тюркгюджю Оснабрюк» из восьмого дивизиона Германии.
53-летний немец стал главным тренером этой команды из-за проигранного пари. Супермарио поспорил с другом, который как раз работает в «Тюркгюджю», что возглавит клуб, если проиграет приятелю в сквош. Баслер уступил и сдержал слово.
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Источник: Kicker.
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