Легендарный футболист «Баварии» Марио Баслер возглавил клуб «Тюркгюджю Оснабрюк» из восьмого дивизиона Германии.

53-летний немец стал главным тренером этой команды из-за проигранного пари. Супермарио поспорил с другом, который как раз работает в «Тюркгюджю», что возглавит клуб, если проиграет приятелю в сквош. Баслер уступил и сдержал слово.

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Источник: Kicker.

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