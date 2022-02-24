Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн по-прежнему находится в сфере интереса сильнейших клубов мира. Испанские источники уверены, что футболист дал предварительное согласие на переход в «Реал». Также за Эрлингом гоняется «Барселона», но у испытывающего финансовые сложности каталонского клуба почти нет шансов подписать страйкера.
О ситуации, когда Холанн почти наверняка покинет Дортмунд, высказался генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке: «Не знаю, сможем ли мы сохранить Холанна. Все прояснится в ближайшие несколько недель: может быть, месяц, может быть, шесть недель. Если он уйдет, мы поступим как всегда – снова найдем кого-то нового, как в случаях с Обамеянгом и Левандовским».
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Источник: rtl.de
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