Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский, близкий к тому, чтобы в седьмой раз стать лучшим бомбардиром Бундеслиги, прокомментировал слова директора мюнхенской команды Хасана Салихамиджича. Тот заявил, что клуб намерен сохранить поляка.
«Впервые слышу», – приводит слова Левандовского журналист Фабрицио Романо в твиттере.
Недавно Левандовский заявил, что приз The Best от ФИФА важнее, чем «Золотой мяч». Какие аргументы?
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