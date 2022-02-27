Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский, близкий к тому, чтобы в седьмой раз стать лучшим бомбардиром Бундеслиги, прокомментировал слова директора мюнхенской команды Хасана Салихамиджича. Тот заявил, что клуб намерен сохранить поляка.

«Впервые слышу», – приводит слова Левандовского журналист Фабрицио Романо в твиттере.

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