Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский поделился мнением о «Золотом мяче» и сравнениях с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси.

«Если ты проигрываешь Лионелю Месси и становишься вторым, то можешь считать себя победителем. Если меня сравнивают с Лионелем Месси, то это значит, что я провел отличный сезон», – сказал Левандовский.

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Источник: Diario Sport.

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