Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский может перейти в мадридский «Атлетико» – об этом сообщают испанские медиа.

По информации El Chiringuito TV, семья форварда хочет переехать в Испанию, но Левандовский подпишет контракт не с «Реалом», а с «Атлетико». Клуб с «Ванда Метрополитано» заинтересован в переходе поляка – боссы «Атлетико» хотят воспользоваться трудными переговорами футболиста с «Баварией» о продлении контракта и убедить его перейти в Ла Лигу.

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Контракст Левандовского с «Баварией» истекает в конце сезона-2022/23. В июле 2023 он сможет покинуть «Баварию» бесплатно, что не устраивает руководство мюнхенцев.

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