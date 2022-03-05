Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн пропустит еще минимум месяц из-за рецидива травмы.

21-летний норвежец продолжает восстановление от повреждения бедра. Из-за небольшого рецидива возвращение на поле отложится на месяц и случится не ранее начала апреля. В последний раз форвард выходил на поле 22 января.

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