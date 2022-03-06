Во время матча 25-го тура Бундеслиги между «Штутгартом» и глабахской «Боруссией» произошло столкновение болельщиков со стюардами.

В конце игры стюарды начали жестоко избивать фанатов гостевой команды руками и ногами. Изначально сотрудники пытались пресечь потасовку между двумя болельщиками. Видео инцидента опубликовало объединение болельщиков «Боруссии» в твиттере.

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