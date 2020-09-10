Депортес Икике
    -
    22:00
    10.09.20
    Estadio Tierra de Campeones
    Универсидад де Чили
      Чемпионат Чили • Тур 10
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      Депортес Икике - Универсидад де Чили
      Чемпионат Чили - 10 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Чили. Следите за матчем Депортес Икике – Универсидад де Чили на Eurosport.ru! 10 сентября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Jaime Vera или Hernán Caputto? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Депортес Икике и Универсидад де Чили и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Депортес Икике и Универсидад де Чили, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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