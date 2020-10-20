О'Хиггинс
    -
    22:00
    20.10.20
    Эстадио Эль-Теньенте
    Curicó Unido
      Чемпионат Чили • Тур 16
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      Онлайн
      О'Хиггинс - Curicó Unido
      Чемпионат Чили - 20 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Чили. Следите за матчем О'Хиггинс – Curicó Unido на Eurosport.ru! 20 октября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Патрисио Графф или Nicolás Larcamón? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу О'Хиггинс и Curicó Unido и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются О'Хиггинс и Curicó Unido, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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