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О'Хиггинс - Curicó Unido

Чемпионат Чили - 20 октября 2020

Футбол, Чемпионат Чили. Следите за матчем О'Хиггинс – Curicó Unido на Eurosport.ru! 20 октября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Патрисио Графф или Nicolás Larcamón? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу О'Хиггинс и Curicó Unido и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются О'Хиггинс и Curicó Unido, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

