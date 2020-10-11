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    12.10.20
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      Чемпионат Чили • Тур 14
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      Универсидад де Чили - Депортес Ла-Серена
      Чемпионат Чили - 12 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Чили. Следите за матчем – на Eurosport.ru! 12 октября 2020 года в 00:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу и и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются и , а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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